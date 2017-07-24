НЛМК-Калуга принял участие в Международном форуме промышленников и энергетиков

В международном форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж» приняла участие инженер планирования и анализа ремонтов НЛМК-Калуга (входит в дивизион Сортовой прокат Россия Группы НЛМК) Инна Артамонова. Инна Артамонова – спортсменка и финалистка корпоративного конкурса высокопотенциальных сотрудников «ТОП-1000». Ежегодный Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж» организует госкорпорация «Росатом» и Международная ассоциация корпоративного образования, при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства энергетики РФ и органов власти Калужской области.

«Форсаж» – это уникальная площадка, которая объединила более 600 молодых представителей атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса и промышленности из 20 стран. Участников ждала насыщенная образовательная программа – битва идей, создание концепт-карт, практикум в «технологических» группах, модерационная сессия, интеллектуальное шоу и многое другое. Ключевой темой «Форсажа-2017» стало моделирование картины будущего на горизонте 2035 года и определение своего места в нем.

«Образовательная программа форума была направлена на подготовку целевой аудитории образовательной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи и соберет около 20 тыс. делегатов со всего мира. Группу компаний НЛМК будут представлять 14 сотрудников с разных производственных площадок Группы, мне приятно оказаться в их числе», - прокомментировала Инна Хлынова.