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Nucor , США , новые мощности , SMS Group , Оцинкованная сталь | 24 июля 2017 г. | 09:13

SMS group построит линию цинкования в США

SMS group построит линию цинкования в США
Американская корпорация Nucor заказала германской SMS Group установку линии горячего цинкования мощностью 500 тыс. т в год для своего завода Nucor Steel Gallatin в штате Кентукки. О запуске этого проекта Nucor сообщила в конце мая текущего года.

Как сообщает SMS, новая лилия позволит получать оцинкованную сталь толщиной до 6,35 мм и шириной до 1854 мм со скоростью 180 т в час. На ней будет использована ее запатентованная технология «heat-to-coat», предусматривающая непрерывный интегрированный процесс производства, включающий травление, лазерную сварку, отжиг, нанесение покрытия, охлаждение, дрессировку и финишную обработку полосы. Благодаря U-образной компоновке линия будет компактной, что позволит снизить численность обслуживающего ее персонала.

Поставка оборудования будет осуществляться в течение 2018 г. Запуск новой линии цинкования запланирован на 2019 г.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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