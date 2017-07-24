SMS group построит линию цинкования в США

Американская корпорация Nucor заказала германской SMS Group установку линии горячего цинкования мощностью 500 тыс. т в год для своего завода Nucor Steel Gallatin в штате Кентукки. О запуске этого проекта Nucor сообщила в конце мая текущего года.

Как сообщает SMS, новая лилия позволит получать оцинкованную сталь толщиной до 6,35 мм и шириной до 1854 мм со скоростью 180 т в час. На ней будет использована ее запатентованная технология «heat-to-coat», предусматривающая непрерывный интегрированный процесс производства, включающий травление, лазерную сварку, отжиг, нанесение покрытия, охлаждение, дрессировку и финишную обработку полосы. Благодаря U-образной компоновке линия будет компактной, что позволит снизить численность обслуживающего ее персонала.

Поставка оборудования будет осуществляться в течение 2018 г. Запуск новой линии цинкования запланирован на 2019 г.