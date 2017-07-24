Nucor , США , новые мощности , SMS Group , Оцинкованная сталь | 24 июля 2017 г. | 09:13
SMS group построит линию цинкования в США
Как сообщает SMS, новая лилия позволит получать оцинкованную сталь толщиной до 6,35 мм и шириной до 1854 мм со скоростью 180 т в час. На ней будет использована ее запатентованная технология «heat-to-coat», предусматривающая непрерывный интегрированный процесс производства, включающий травление, лазерную сварку, отжиг, нанесение покрытия, охлаждение, дрессировку и финишную обработку полосы. Благодаря U-образной компоновке линия будет компактной, что позволит снизить численность обслуживающего ее персонала.
Поставка оборудования будет осуществляться в течение 2018 г. Запуск новой линии цинкования запланирован на 2019 г.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 57
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