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Пермский край , технопарки , ракетное двигателестроение , Новый Звездный | 24 июля 2017 г. | 08:30

В Пермском крае появится кластер ракетного двигателестроения

В Пермском крае появится кластер ракетного двигателестроения

Развитие производственной площадки и социнфраструктуры в инновационном кластере ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» (Пермский край) потребует вложения 8 млрд руб. до 2021 г., сообщил журналистам врио главы региона Максим Решетников.

«Ключевая тема по технополису «Новый Звездный» – это подтверждение развития площадки в микрорайоне Новые Ляды (где располагается ПАО «Протон-ПМ» - ИФ). Сегодня на совещании руководство «Роскосмоса» подтвердило, что все деньги для этого есть в федеральном бюджете, что проект будет развиваться», – прокомментировал Решетников по итогам переговоров в рамках Междунардного авиакосмического салона МАКС-2017. Он добавил, что перспективное производство создается «на 20-30 лет вперед».

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Инновационный территориальный кластер ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» базируется на трех приоритетных в национальном масштабе промышленных комплексах – ракетное и авиационное двигателестроение, а также энергетическое машиностроение. Кластер объединяет научно-образовательный и производственный потенциал Пермского края. В апреле 2015 г. на базе кластера был открыт Центр инжиниринга, который способствует внедрению новых технологий в промышленности, занимается вопросами эффективности производства и повышения производительности труда.

На базе современных инновационных разработок и производств сформировался кластер фотоники и оптоэлектроники в приборостроении – под названием «Фотоника». В конце 2014 г. заработал важнейший элемент кластера «Фотоника» – завод оптоволоконного кабеля «Инкаб».

Проект также предполагает комплексное развитие территориального кластера и основной задачей краевых и городских властей в этом направлении является «развитие социальной и жилищной инфраструктуры». Так, властями региона реализуются проекты по развитию и реконструкции дорог, строительству социально-значимых объектов.

Наибольшую роль в развитии базовых компетенций кластера и расширении производственной кооперации играют шесть предприятий: Протон-ПМ, ОДК-Пермские моторы, ОДК-Авиадвигатель, Пермский завод «Машиностроитель», НПО «Искра».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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