Вертолеты России и UTair договорились о передаче Ми-171А2 в опытную эксплуатацию

Вертолеты России (входят в Ростех) и UTair подписали решение о передаче двух вертолетов Ми-171А2 в опытную эксплуатацию авиакомпании, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех. Целью данного соглашения является совместный вывод и продвижение вертолета на российский рынок, а также оказание содействия UTair на начальном этапе эксплуатации Ми-171А2.

Подписанный документ подтверждает намерения сторон по разработке технического задания и программы проведения опытной эксплуатации двух вертолетов Ми-171А2 на базе авиакомпании UTair с последующим оформлением договора аренды этих машин. Кроме того, до конца 2017 г. предполагается определить и подготовить место базирования двух Ми-171А2, утвердить состав гарантийной бригады, а также организовать обучение и допуск специалистов UTair к летной и наземной эксплуатации вертолетов Ми-171А2.

«Утвержденное решение о начале эксплуатации Ми-171А2 авиакомпанией UTair это первый шаг новейшего вертолета на российском рынке. Эта машина обладает огромным потенциалом, который, я уверен, полностью раскроется в ходе опытной эксплуатации на базе одного из крупнейших операторов вертолетной техники в России. Со своей стороны, холдинг приложит все усилия, чтобы знакомство наших партнеров с Ми-171А2 прошло успешно», - отметил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.