Геотехнология извлекла 3,76 тыс. тонн никеля с начала 2017 г.

ЗАО НПК «Геотехнология» в январе-июне 2017 г. извлекло на руднике месторождения Шануч на Камчатке 3,76 тыс. т никеля, сообщил заместитель генерального директора компании Роман Гергелюк. Выполнение плановых показателей по руднику Шануч в первом полугодии 2017 г. составило 106%, добыто 83 тыс. т руды, в том числе 3,8 тыс. т по чистому никелю, переработано и упаковано 69 тыс. т рудоконцентрата, реализовано 78,2 тыс. т. Пройдено 362 погонных метров горных выработок.

Во втором полугодии 2017 г. компания планирует добыть 78 тыс. т руды. Также в июле на руднике планируется ввод в эксплуатацию главной вентиляторной установки, что позволит значительно расширить фронт проходческих и добычных работ.

В планах на 2018 г. - добыча 200-250 тыс. т медно-никелевой руды. Увеличение станет возможным благодаря наращиванию запасов и расширению мощностей рудника.

Запасы руды сульфидного кобальт-медно-никелевого месторождения Шануч составляют около 1,3 млн т по категориям С1+С2: более 71 тыс. т никеля; около 11 тыс. т меди; 1,9 тыс. т кобальта; 301 кг золота; 254 кг платины; 621 кг палладия. Имеется геологический потенциал для увеличения запасов по руде до 5 млн т.