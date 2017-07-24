Генеральный директор УГМК: в РФ есть резервы по развитию внутреннего потребления цветных металлов

Дмитрий Медведев прогнозирует: в 2019-20 гг. темпы роста экономики превысят среднемировые. DK.RU спросил уральских бизнесменов, согласны ли они с оценкой премьера и достигла ли падающая экономика дна?

Андрей Козицын, генеральный директор УГМК высказал следующее мнение:

— Поскольку мы работам в условиях глобальной экономики, делаем товар, цена которого регулируется ведущими мировыми биржами, трудно провести границу между национальной и всей остальной экономикой. Рынок черных металлов просел не только в России — это следствие мировых трендов. По цветной металлургии, в частности, по меди, есть своя особенность. Внутреннее потребление меди в России более-менее стабильно последние 15 лет. Оно держится на уровне примерно 300-320 тыс. тонн по году. Это мало, если взять расчет на душу населения, потому что в высокоразвитых странах этот показатель значительно выше. У нас в России есть резервы по развитию рынка внутреннего потребления цветных металлов — в строительстве, ЖКХ, энергетике. Но пока ситуация стабильна. А на глобальных рынках мы фиксируем небольшой, но рост потребления цветных металлов. Это подтверждается и ценой: если бы был серьезный избыток предложения над спросом, то цена на том уровне, на котором есть сегодня, не держалась бы. Это касается и меди, и цинка. С учетом того, что происходит на рынках Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона и в Европе, я думаю, что цена должна, как минимум, сохраняться, а по оптимистическому прогнозу, понемногу расти год к году. В целом это следствие роста энергопотребления в мире: развивается энергетика — растет и рынок цветных металлов.

Прошла ли российская экономика дно? Тут надо разобраться, что мы понимаем под словом «дно». Даже за 17 лет истории УГМК мы пережили такие этапы, по сравнению с которыми нынешнее время может показаться просто «золотым». Чего уж говорить об истории страны. Вспомните — были неплатежи, бартер, гиперинфляция, дефицит бюджета, нехватка сырья, инвестиций, удушающий внешний долг — чего только не было! Сегодня мы наблюдаем вполне сбалансированную денежно-кредитную политику, за что спасибо Минфину и Центробанку, прежде всего. Торговый баланс тоже вполне приемлем. Люди понимают значение промышленности, на инженерные специальности в ВУЗах опять приличный конкурс — многие хотят работать на заводах и фабриках. Малый бизнес, конечно, мог бы расти быстрее, но с другой стороны: такого количества предпринимателей как сейчас никогда не было за всю историю России. Так что есть «дно» или еще нет — вопрос философский. Важно понимать, что состояние нашей экономики зависит только от нас самих — от того, что и как мы делаем, как соображаем, как сами себе верим и что понимаем под конечным результатом.