В Чили утвержден крупный проект BHP

Чилийский экологический орган SEA утвердил проект австралийской корпорации BHP Billiton по расширению производительности медедобывающего предприятия Spence.

Стоимость проекта оценивается в $2,5 млрд. Он включает, в частности, строительство цеха по подготовке руды на обогатительной фабрике, что должно способствовать увеличению объемов производства и продлить жизненный цикл предприятия на 20 лет. В 2016 г. на Spence было получено 167 тыс. т катодной меди.

Для BHP это второй по величине производитель меди в Чили после комбината Escondida, где в прошлом году также был запущен проект реконструкции и увеличения мощностей.

Чили занимает первое место в мире по запасам медной руды и производству меди. Однако всем местным компаниям этой отрасли в ближайшие годы необходимо будет вложить значительные средства в повышение экологической безопасности и расширение сырьевой базы в связи со снижением качества сырья.