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Северсталь-Метиз | 24 мая 2017 г. | 15:00

Северсталь-метиз сэкономил 35 млн руб. в 2016 г.

Северсталь-метиз сэкономил 35 млн руб. в 2016 г.

В 2016 г, Северсталь-метиз (входит в Северсталь) сэкономил более 35 млн. руб. за счет рационализаторской деятельности, сообщает пресс-служба компании.

За отчетный период работники компании подали более 200 рационализаторских предложений, благодаря которым сократились затраты на производство и снизилась себестоимость продукции. Наибольший экономический эффект получен за счет модернизации основного оборудования и инструмента, а также изменений технологии изготовления ключевых продуктов.

«Рационализаторская деятельность напрямую влияет на повышение эффективности производства. Предложения работников Северсталь-метиза направлены не только на снижение себестоимости и цены готовой продукции, но и на оптимизацию производственных процессов и, в конечном счете, на повышение качества готовых изделий», — подчеркнул генеральный директор Северсталь-метиза Сергей Ковряков.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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