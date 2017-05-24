Северсталь-метиз сэкономил 35 млн руб. в 2016 г.

В 2016 г, Северсталь-метиз (входит в Северсталь) сэкономил более 35 млн. руб. за счет рационализаторской деятельности, сообщает пресс-служба компании.

За отчетный период работники компании подали более 200 рационализаторских предложений, благодаря которым сократились затраты на производство и снизилась себестоимость продукции. Наибольший экономический эффект получен за счет модернизации основного оборудования и инструмента, а также изменений технологии изготовления ключевых продуктов.

«Рационализаторская деятельность напрямую влияет на повышение эффективности производства. Предложения работников Северсталь-метиза направлены не только на снижение себестоимости и цены готовой продукции, но и на оптимизацию производственных процессов и, в конечном счете, на повышение качества готовых изделий», — подчеркнул генеральный директор Северсталь-метиза Сергей Ковряков.