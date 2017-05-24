ЕВРАЗ Металл Инпром примет участие в выставке Металлоконструкции'2017

ЕВРАЗ Металл Инпром примет участие во 2-й Специализированной выставке «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-2017».

Компания приглашает посетить стенд В03 в павильоне 8.1 Экспоцентра на Красной пресне с 5 по 8 июня 2017 г., где специалисты ЕМИ проконсультируют по всем вопросам, касающимся металлопроката, расскажут о преимуществах продукции компании и о широких возможностях металлообработки.