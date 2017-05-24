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Фонд развития трубной промышленности , ФРТП , стальные трубы | 24 мая 2017 г. | 13:56

ФРТП выступил за ускорение обновления изношенных трубопроводов для предотвращения экологической катастрофы

ФРТП выступил за ускорение обновления изношенных трубопроводов для предотвращения экологической катастрофы

Критический износ основных фондов трубопроводного транспорта в Российской Федерации и проблема применения бывших в употреблении стальных труб в трубопроводных системах стали ключевыми темами доклада Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) на XIII Международном техническом семинаре «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня». Мероприятие состоялось 18 мая в г. Москва.

По данным ФРТП, более 20% магистральных трубопроводов и около 40% промысловых нефтепроводов имеют возраст более 30 лет, тогда как расчетный срок безаварийной работы стальных нефтепроводов без антикоррозийной защиты около 15 лет. При этом темпы замены составляют около 2-3% в год от общей протяженности. В ФРТП отмечают, что ситуация с износом основных фондов трубопроводного транспорта грозит России серьезными экологическими проблемами: по данным международной экологической организации Гринпис, ежегодно из-за износа оборудования происходит более 25 тыс. разливов нефти, в результате которых в почву и водные объекты попадает до 1,5 млн тонн углеводородов.

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Аналогичная ситуация складывается и в коммунальной трубопроводной инфраструктуре: по данным Росстата, на конец 2015 года протяженность тепловых и паровых сетей в однотрубном исчислении, нуждающихся в замене, составила 100 тыс. км (29% от общей протяженности), для сетей водоснабжения и водоотведения этот показатель стремится к 43%. Однако при таком колоссальном износе темпы замены продолжают падать и составляют не более 2% в год от общей протяженности. Капитальный ремонт, по сути, уступил место аварийно-восстановительному. Говорить об эффективной и надежной работе трубопроводных сетей, а также о качественных и недорогих услугах ЖКХ, в данном случае не приходится.

Для преодоления накопившегося физического износа основных фондов трубопроводного транспорта необходимо увеличить скорость замены трубопроводов до 10% в год от общей протяженности, внести изменения в природоохранное законодательство по отнесению выведенных из эксплуатации труб к опасным отходам.

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Кроме того, необходимо урегулировать проблему повторного применения бывших в употреблении или выведенных из первичной эксплуатации стальных труб, которая особенно актуальна для сферы ЖКХ: только за последние четыре года в СМИ было зафиксировано более двух тысяч фактов, связанных с авариями изношенных трубопроводов в системах тепло- и водоснабжения, и имевших различные последствия. Погибло 29 человек, пострадало – 119. Суммарный ущерб составил более 4 млрд рублей. Нередко причиной таких аварий служит незаконное использование бывших в употреблении труб.

Для урегулирования проблемы необходимо завершить внесение изменений в нормативно-техническую документацию и ужесточить государственный контроль и надзор с учетом установленных ограничений на повторное применение бывших в употреблении труб.
В рамках этой работы в 2016 году по инициативе ФРТП в строительные своды правил, регламентирующих строительство и эксплуатацию объектов с использованием труб (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, строительство промысловых и прочих трубопроводов, возведение стальных конструкций и гидротехнических сооружений) внесены поправки, предусматривающие запрет применения бывших в употреблении стальных труб.

Сегодня ФРТП продолжает разрабатывать новые предложения по внесению изменений в нормативно-правовые и нормативно-технические документы по вопросу регулирования повторного применения стальных труб в строительстве и ЖКХ, взаимодействовать с надзорными органами в сфере строительства и охраны окружающей среды по вопросам разработки эффективных правовых и административных механизмов контроля за нарушениями, связанными с применением бывших в употреблении труб, проводить мониторинг строительства инфраструктурных объектов, сетей ТЭК и ЖКХ на предмет незаконного использования стальных бывших в эксплуатации труб.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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