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WSA , статистика , Мировой рынок стали , производство стали | 24 мая 2017 г. | 13:37

Подъем продолжается

Подъем продолжается
По данным World Steel Association (WSA), в апреле 2017 г. в 67 странах мира, которые подают свою статистическую информацию в эту международную организацию, было выплавлено 142,1 млн. т стали, на 5,0% больше, чем в тот же период прошлого года. При этом среднесуточная выплавка стали достигла 4,74 млн. т, что представляет собой рекордный показатель в истории и на 2,4% превышает пересмотренный (в сторону понижения) мартовский результат.

Средний уровень загрузки мощностей в мировой металлургической отрасли составил в апреле 2017 г. 73,6%, что стало наивысшей отметкой с июня 2014 г.

Всего на первые четыре месяца 2017 г. в мире, по оценкам WSA, было выплавлено 550,8 млн. т стали, на 5,2% больше, чем в январе-апреле 2016 г.

Китайские компании произвели за это время 273,9 млн. т стали, на 4,6% больше, чем в тот же период годом ранее. А в апреле этот показатель составил немногим менее 72,8 млн. т металла, что стало рекордом для национальной металлургической отрасли и вызвало беспокойство у многих участников рынка, опасающихся избытка предложения стальной продукции и падения цен. Однако пока что ничего подобного не происходит.

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В целом в Китае выплавка стали в январе-апреле превысила показатель первых четырех месяцев прошлого года на 12,1 млн. т. Второе место по объемам прироста заняла Индия, нарастившая выпуск почти на 2,2 млн. т или на 7,1%, до 33,2 млн. т. Однако темпы этого подъема явно снижаются. В апреле они составили только 4,8%.

В Турции темпы роста производства составили 12,0% за четыре месяца и 6,5% в апреле. С начала текущего года национальные металлурги выплавили 11,8 млн. т стали.

Достаточно неплохие результаты благодаря экспорту показали и российские металлурги. В апреле они превысили показатель аналогичного месяца прошлого года на 4,3%, а за четыре месяца в целом — на 3,4%, выплавив без малого 24 млн. т.

В то же время Украина стала главным аутсайдером в мировой металлургической отрасли. Блокада Донбасских республик обернулась сокращением производства стали на 13,8% или 1,15 млн. т по итогам четырех месяцев. В апреле украинские (считая непризнанные республики) металлурги выплавили всего 1,57 млн. т, что на 28,6% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Впрочем, Украина — это исключение на общем фоне. Подавляющее большинство государств, подающих свои статистические данные в WSA, увеличили выплавку стали по сравнению с прошлым годом.

В частности, весьма неплохие результаты показали крупнейшие западные страны. В США объем производства прибавил 2,9%, достигнув 27,0 млн. т — в основном, правда, под влиянием благоприятных ожиданий, связанных с политикой нынешней президентской администрации. Одновременно почти на 1 млн. т повысили свои показатели мексиканские компании. В Японии расширение внутреннего спроса позволило местным металлургическим компаниям увеличить выплавку стали на 1,9%, до 35,0 млн. т. В ЕС производители стали добились рекордного за последние годы 4,5%-ного роста (до 56,8 млн. т), причем, в лидерах этого подъема оказались Германия и Франция.

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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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