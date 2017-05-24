Switch to English
Русал , ремонтные работы , боксито-глиноземный комплекс | 24 мая 2017 г. | 12:57

РУСАЛ возобновляет работу комплекса Friguia

РУСАЛ возобновляет работу комплекса Friguia

Ремонтно-восстановительные работы на боксито-глиноземном комплексе (БГК) Friguia (Республика Гвинея, входит в РУСАЛ) выполнены на 35%. Процесс протекает в штатном режиме.

Friguia включает бокситовый рудник, глиноземный завод, железную дорогу и другие объекты инфраструктуры. Проектная мощность комплекса составляет 650 тыс. т глинозема и 2,1 млн т бокситов в год. Разведанные запасы оценены в 325 млн т бокситов. Комплекс был приобретен РУСАЛом в 2006 г. за $19 млн.

В апреле 2012 г. в ходе затяжной забастовки на заводе профсоюзы Гвинеи потребовали от правительства страны аннулировать договор о продаже комплекса.

В 2014 г. Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже подтвердил законность приватизации. В январе 2017 г. правительству Гвинеи и РУСАЛу удалось договориться о возобновлении работы БГК.

Окончание ремонтно-восстановительных работ запланировано на апрель 2018 г. Ожидается, что к этому моменту годовая добыча бокситов составит 650 тыс. т., сообщает портал SMM.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 34

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

19.05.2017
РУСАЛ расширяет производство на Бокситогорском глиноземном заводе
17.05.2017
РУСАЛ снижает экологическую нагрузку в регионах присутствия
15.05.2017
Русал готовится возобновить Тайшетский алюминиевый проект
12.05.2017
РУСАЛ объявил результаты деятельности компании по итогам первого квартала 2017 года
02.05.2017
БрАЗ направил 200 млн руб. на модернизацию производства
28.04.2017
РУСАЛ увеличивает выпуск глинозема на УАЗе до 900 тыс. т
26.04.2017
РУСАЛ определил цену размещения второго выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн.
25.04.2017
БАЗ начал выпускать новый вид продукции
24.04.2017
ХАЗ может быть расширен
24.04.2017
Русал увеличил продажи алюминия на 6,8%
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter