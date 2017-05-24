РУСАЛ возобновляет работу комплекса Friguia

Ремонтно-восстановительные работы на боксито-глиноземном комплексе (БГК) Friguia (Республика Гвинея, входит в РУСАЛ) выполнены на 35%. Процесс протекает в штатном режиме.

Friguia включает бокситовый рудник, глиноземный завод, железную дорогу и другие объекты инфраструктуры. Проектная мощность комплекса составляет 650 тыс. т глинозема и 2,1 млн т бокситов в год. Разведанные запасы оценены в 325 млн т бокситов. Комплекс был приобретен РУСАЛом в 2006 г. за $19 млн.

В апреле 2012 г. в ходе затяжной забастовки на заводе профсоюзы Гвинеи потребовали от правительства страны аннулировать договор о продаже комплекса.

В 2014 г. Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже подтвердил законность приватизации. В январе 2017 г. правительству Гвинеи и РУСАЛу удалось договориться о возобновлении работы БГК.

Окончание ремонтно-восстановительных работ запланировано на апрель 2018 г. Ожидается, что к этому моменту годовая добыча бокситов составит 650 тыс. т., сообщает портал SMM.