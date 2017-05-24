Андромета участвует в строительстве медного комбината в Казахстане

Компания «Андромета» выполняет проектирование, изготовление металлоконструкций зданий двух цехов комбината по производству меди, строящегося в Республике Казахстан.

На сегодняшний день большая часть металлоконструкций первого здания - цеха экстракции - уже готова к отгрузке. Это двухпролетное крановое здание с двускатной кровлей размерами в плане 30 х 103,5 м и полезной высотой 10 м. Каркас здания – комбинированный: основные колонны и подкрановые балки выполнены из сварных двутавровых балок постоянного сечения, а фермы покрытия, торцевые стойки и прогонные системы кровли и стен – из стальных холодногнутых профилей.

Одновременно ведется проектирование второго здания – цеха электролиза размерами в плане 28,5 х 69 м. Оно также двухпролетное, но пролеты имеют разную полезную высоту: 8 м и 10 м. В каждом из них проектируются мостовые краны грузоподъёмностями 2 т и 10 т.