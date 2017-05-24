Группа НЛМК расширяет инфраструктурные возможности для роста производства на СГОКе (видео)

Группа НЛМК приступила к горячим испытаниям второй очереди узла сгущения цеха хвостового хозяйства на Стойленском ГОКе.

Проект позволит предприятию перейти на более эффективный и экологичный метод обработки, транспортировки и складирования пустой породы (хвостов) после обогащения. Новая технология обращения с пустой породой в отличие от прежней – самотечной системы – предусматривает извлечение жидкости и дальнейшую принудительную транспортировку хвостов в сгущенном состоянии.

Это позволяет экономить природные ресурсы - 80% используемой при транспортировке технологической воды возвращается в процесс обогащения. Помимо этого, существенно снижается пыление хвостохранилища.

Переход СГОКа на новую технологию начался в 2013 г. с вводом первой очереди узла сгущения, которая обеспечила переработку около 13 млн т добываемой руды в год (40% объема на тот момент). Запуск второй очереди позволяет охватить новой технологией 100% возросших объемов добычи – до 37 млн т год, начиная с 2018 г.

«Новый гидротехнический комплекс - один из важных проектов перспективного развития СГОКа. Он устраняет технологические ограничения для решения нашей главной стратегической задачи – дальнейшего увеличения производства железорудного сырья до полного самообеспечения группы НЛМК. Построенная инфраструктура рассчитана на обслуживание трех сгустителей. Если будет принято решение наращивать объемы производства концентрата, каких-либо инфраструктурных ограничений у нас нет. Мы полностью отказались от устаревшей технологии и перешли на работу только по новой, высокоэффективной и экологичной технологии», - прокомментировал вице-президент по инвестиционным проектам группы НЛМК Константин Лагутин.

В рамках проекта второй очереди узла сгущения построили сгуститель, пульпонасосную станцию, которая предназначена для перекачки пульпы высокой плотности из сгустителя в технологический водоем, расширили помещение насосной. От станции построено пять пульповодов, ведущих на хвостохранилище.

В проекте был применен уникальный сгуститель повышенной мощности и эффективности. За счет особой конструкции чаши производительность первого сгустителя составила 20 тыс. м3 пульпы в час, второго – 24 тыс. м3, это один из лучших, возможно даже самый лучший показатель эффективности в мировой железорудной промышленности.

Технологические процессы по всей цепочке автоматизированы на самом современном уровне. На объектах узла сгущения применены энергосберегающие светодиодные светильники, которые позволят сократить расходы на электроэнергию и улучшить освещенность рабочих мест.