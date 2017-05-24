Switch to English
ЧТПЗ , кадры , персонал | 24 мая 2017 г. | 12:03

Группа ЧТПЗ представит «Будущее Белой металлургии» на ПМЭФ-2017

Группа ЧТПЗ представит «Будущее Белой металлургии» на ПМЭФ-2017
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который начнет свою работу 1 июня, Группа ЧТПЗ презентует собственный стенд, посвященный корпоративной образовательной программе «Будущее Белой металлургии» – проекту по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической отрасли.

Стенд Группы ЧТПЗ выполнен в авангардном стиле: пространство организуют необычные материалы, формы и линии, яркие и нестандартные элементы. Композиционной основой стенда служат арт-объекты, образующие многосоставную кинетическую и музыкальную инсталляцию «Prosodia», что в переводе с греческого означает музыкальное ударение.

Над созданием «Просодии» работали студенты проекта «Будущее Белой металлургии» при участии Дмитрия Морозова, известного в арт-среде медиахудожника, занимающегося разработкой экспериментальных музыкальных инструментов и модульных синтезаторов.

– Реализуя концепцию будущей инсталляции, студенты применяли профессиональные навыки, полученные в Образовательном центре: от металлообработки на станках с ЧПУ при изготовлении деталей до программирования мехатронных станций, – комментирует начальник управления по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ Диана Матвеева. – Для наших студентов работа над проектом – возможность показать результаты обучения на таком высоком уровне как Петербургский экономический форум, где они совместно с Дмитрием Морозовым будут презентовать инсталляцию на стенде Группы ЧТПЗ.

Новости по теме
22 мая 2017 г. Группа ЧТПЗ инвестировала более 240 млн руб. в модернизацию производства ТБД

Технически инсталляция представляет собой конструкцию с множеством ротеров, моторов и механизмов, приводящих в движение диски с закрепленными на них струнами. «Prosodia», активируемая зрителями, приходит в движение, создавая ритмические сочетания и превращаясь в механическое и световое действие.

Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За пять лет действия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил более 400 квалифицированных рабочих.

Образ альма-матер выпускников программы «Будущее Белой металлургии» - Образовательного центра - представлен в концепции стенда в виде скворечников, «родного дома», откуда студенты начинают свой профессиональный путь.

Стенд Группы ЧТПЗ поддерживает тематику деловой программы, с которой компания выступает на ПМЭФ. В рамках форума Группа ЧТПЗ совместно с ТАСС организует панельную дискуссию «Рост производительности труда: новый вызов старой системе», посвященную вопросам подготовки кадров в условиях глобальной трансформации рынков. Об опыте Группы ЧТПЗ в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров в рамках государственно-частного партнерства расскажет акционер компании Андрей Комаров. Группа ЧТПЗ также планирует заключить ряд соглашений о сотрудничестве в сфере образования.

Стенд Группы ЧТПЗ расположен в павильоне F.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 35

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

22.05.2017
Группа ЧТПЗ инвестировала более 240 млн руб. в модернизацию производства ТБД
19.05.2017
Андрею Комарову присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области»
18.05.2017
На ЕВРАЗ ЗСМК пройдет II корпоративный чемпионат профессионального мастерства
17.05.2017
Алтай-Кокс привлекает молодых специалистов
16.05.2017
На НЛМК соревновались в мастерстве
15.05.2017
СТАН и Московский политехнический университет подписали соглашение о сотрудничестве
15.05.2017
На НЛМК стартовал традиционный конкурс «Инженер года»
12.05.2017
Инициативы сотрудников повышают эффективность НЛМК-Сорт
04.05.2017
На НЛМК определили лучших горновых доменного производства (видео)
02.05.2017
Проводится набор специалистов в исследовательский центр
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter