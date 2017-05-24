Группа ЧТПЗ представит «Будущее Белой металлургии» на ПМЭФ-2017

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который начнет свою работу 1 июня, Группа ЧТПЗ презентует собственный стенд, посвященный корпоративной образовательной программе «Будущее Белой металлургии» – проекту по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической отрасли.

Стенд Группы ЧТПЗ выполнен в авангардном стиле: пространство организуют необычные материалы, формы и линии, яркие и нестандартные элементы. Композиционной основой стенда служат арт-объекты, образующие многосоставную кинетическую и музыкальную инсталляцию «Prosodia», что в переводе с греческого означает музыкальное ударение.

Над созданием «Просодии» работали студенты проекта «Будущее Белой металлургии» при участии Дмитрия Морозова , известного в арт-среде медиахудожника, занимающегося разработкой экспериментальных музыкальных инструментов и модульных синтезаторов.

– Реализуя концепцию будущей инсталляции, студенты применяли профессиональные навыки, полученные в Образовательном центре: от металлообработки на станках с ЧПУ при изготовлении деталей до программирования мехатронных станций, – комментирует начальник управления по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ Диана Матвеева. – Для наших студентов работа над проектом – возможность показать результаты обучения на таком высоком уровне как Петербургский экономический форум, где они совместно с Дмитрием Морозовым будут презентовать инсталляцию на стенде Группы ЧТПЗ.

Технически инсталляция представляет собой конструкцию с множеством ротеров, моторов и механизмов, приводящих в движение диски с закрепленными на них струнами. «Prosodia», активируемая зрителями, приходит в движение, создавая ритмические сочетания и превращаясь в механическое и световое действие.

Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За пять лет действия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил более 400 квалифицированных рабочих.

Образ альма-матер выпускников программы «Будущее Белой металлургии» - Образовательного центра - представлен в концепции стенда в виде скворечников, «родного дома», откуда студенты начинают свой профессиональный путь.

Стенд Группы ЧТПЗ поддерживает тематику деловой программы, с которой компания выступает на ПМЭФ. В рамках форума Группа ЧТПЗ совместно с ТАСС организует панельную дискуссию «Рост производительности труда: новый вызов старой системе», посвященную вопросам подготовки кадров в условиях глобальной трансформации рынков. Об опыте Группы ЧТПЗ в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров в рамках государственно-частного партнерства расскажет акционер компании Андрей Комаров. Группа ЧТПЗ также планирует заключить ряд соглашений о сотрудничестве в сфере образования.

Стенд Группы ЧТПЗ расположен в павильоне F.