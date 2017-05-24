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Республика Мордовия , Спортивное строительство | 24 мая 2017 г. | 13:30

На «Мордовия Арене» завершили монтаж последнего блока купола

На «Мордовия Арене» завершили монтаж последнего блока купола

На футбольном стадионе «Мордовия Арена» в Саранске завершился монтаж последнего блока купола, сообщает пресс-служба компании-подрядчика.

Первая из 88 Г-образных консолей купола была смонтирована 21 сентября 2016 г. Монтаж велся в круглосуточном режиме силами 200 специалистов. Общий вес металлоконструкций составляет 6 тыс. т.

Отличительной особенностью конструкции купола является ее легкость — ажурность. Это делает процесс монтажа технологически сложным. Только сварные швы составили примерно 12 тыс. м, которые было необходимо в 100% объеме подвергать неразрушающим методам контроля.

Стадион «Мордовия Арена» строится на правом берегу реки Инсар. Помимо матчей чемпионата мира по футболу также арена будет использоваться для матчей международного уровня и чемпионата России. Вместимость стадиона составит 45 тыс. зрителей, в режиме «Наследие» — 30 тыс. мест. После чемпионата мира по футболу в 2018 г. стадион может быть передан на баланс региона. Стоимость строительства объекта после корректировки проекта, проведенной в июле 2016 г., составит 15,8 млрд руб.

Источник: ИА «Regnum»
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