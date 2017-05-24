На НЛМК выпустили 600-миллионную тонну агломерата

На Новолипецком металлургическом комбинате (входит в международную Группу НЛМК) выпустили 600-миллионную тонну агломерата - основного сырья для выплавки чугуна. Датой рождения агломерационного цеха НЛМК принято считать 31 декабря 1963 г., когда произвели первую тонну агломерата. Основные мощности аглофабрики проектной производительностью 11,7 млн т агломерата в год были введены в строй в период с 1963 по 1973 гг. Все основное технологическое оборудование являлось на тот период времени уникальным, изготовленным впервые. В результате постоянных модернизаций агрегатов и подбора оптимальных режимов работы первый рекордный объем продукции получили уже в 1974 г., когда произвели 12,4 млн т. агломерата, впервые превысив проектную мощность цеха.

В настоящее время агломерационный цех занимает территорию 146 га и объединяет 4 производственных участка, в его составе 4 агломашины. Ежегодно здесь производят более 15 млн. тонн агломерата. В цехе трудится более 600 человек.

В 2016 г. агломератчики НЛМК достигли исторического максимума в производстве бункерного агломерата за всю историю цеха – 15,5 млн т. Высокие результаты стали возможными благодаря реализации за последние годы ряда инвестиционных проектов, в том числе по модернизации зажигательных горнов, внедрению автоматизированных систем управления технологическим процессом, а также за счет подбора структуры шихты и оптимизации режима спекания/