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СинТЗ , ТМК , новое оборудование | 24 мая 2017 г. | 12:15

На СинТЗ внедрено новое оборудование на участке по производству ТЛТ

На СинТЗ внедрено новое оборудование на участке по производству ТЛТ

На Синарском трубном заводе (СинТЗ, входит в ТМК) на участке по производству теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) внедрена новая индукционная установка для термической обработки сварных соединений с целью улучшения структуры и свойств сварного шва, сообщает пресс-служба компании.

Механизированный комплекс выполняет функции приема и перемещения труб, проведения предварительного нагрева, сварки наружной и внутренней труб с проставкой и термической обработки сварного соединения. Индукционная установка оснащена современной системой управления, позволяющей формировать паспорт каждой трубы с информацией о ключевых параметрах обработки.

«Термическая обработка - одна из основных операций, направленных на повышение надежности сварных соединений, что является важным условием при эксплуатации продукции, - комментирует управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов. - Ввод нового оборудования позволяет повысить производительность участка ТЛТ и сократить сроки изготовления этой продукции».

ТЛТ представляют собой сборную конструкцию из двух труб с изоляцией в межтрубном пространстве, что обеспечивает низкую теплопроводность. Продукция предназначена для эксплуатации в качестве верхней секции лифтовой колонны при нефте- и газодобыче в районах Крайнего Севера, а также для добычи с использованием тепловых методов. ТЛТ нашли применение на объектах Газпрома, Роснефти, Мессояханефтегаза, Лукойла.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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