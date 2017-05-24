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Китай , Цветные металлы | 24 мая 2017 г. | 14:39

Xingye Mining перешла к добыче олова и цинка

Xingye Mining перешла к добыче олова и цинка

Китайская горнорудная компания Xingye Mining переориентировала бизнес с добычи цинка и железа на добычу серебра и олова. Планируется, что в 2017 г. прибыль, полученная от добычи серебра и олова, составит 65% от общей.

В первом квартале 2017 г. чистая прибыль компании увеличилась на 1686,27% вследствие высоких цен на цинк. Ожидается, что в среднесрочной перспективе прибыль вырастет на 972,48 – 1294,22% .

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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