Xingye Mining перешла к добыче олова и цинка

Китайская горнорудная компания Xingye Mining переориентировала бизнес с добычи цинка и железа на добычу серебра и олова. Планируется, что в 2017 г. прибыль, полученная от добычи серебра и олова, составит 65% от общей.

В первом квартале 2017 г. чистая прибыль компании увеличилась на 1686,27% вследствие высоких цен на цинк. Ожидается, что в среднесрочной перспективе прибыль вырастет на 972,48 – 1294,22% .