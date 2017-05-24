золотодобыча , Shanta Gold | 24 мая 2017 г. | 11:34
Shanta Gold запустила шахту NLGM
Золотодобывающая компания Shanta Gold Ltd (зарегистрирована в Великобритании) произвела добычу первой партии руды на шахте New Luika Gold Mine (NLGM, Танзания). В настоящее время руда добывается на глубине 880-900 м в зоне залегания рудного тела Bauhinia Creek.
В 2017 г. компания продолжит обустройство очистных выработок для поддержки роста добычи сырья.
«Высокие показатели добычи в первом квартале 2017 г. сейчас позволяют нам опережать производственный план. Наша компания планирует добыть за нынешний год 80-85 тыс. унций золота», – отметил главный исполнительный директор компании Shanta Gold Тоби Брэдбери.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 16
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