Shanta Gold запустила шахту NLGM

Золотодобывающая компания Shanta Gold Ltd (зарегистрирована в Великобритании) произвела добычу первой партии руды на шахте New Luika Gold Mine (NLGM, Танзания). В настоящее время руда добывается на глубине 880-900 м в зоне залегания рудного тела Bauhinia Creek.

В 2017 г. компания продолжит обустройство очистных выработок для поддержки роста добычи сырья.

«Высокие показатели добычи в первом квартале 2017 г. сейчас позволяют нам опережать производственный план. Наша компания планирует добыть за нынешний год 80-85 тыс. унций золота», – отметил главный исполнительный директор компании Shanta Gold Тоби Брэдбери.