Судостроение , Хабаровский судостроитеьный завод | 24 мая 2017 г. | 16:09
ХСЗ выполнит крупный заказ Министерства обороны РФ
На Хабаровском судостроительном заводе (ХСЗ, входит в ОСК) спущен на воду первый понтон тяжёлого металлического причала проекта 1516-СН. Генеральным заказчиком причала является Министерство обороны России.
Понтон (первый из трёх) является составной частью тяжёлого металлического причала, предназначенного для швартовки подводных лодок. В дальнейшем он будет переправлен во Владивосток для проведения завершающих испытаний.
В настоящее время ХСЗ работает над строительством судна на воздушной подушке СВП-50 и двух судов из серии теплоходов проекта А45-2.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 27
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