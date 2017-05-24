ХСЗ выполнит крупный заказ Министерства обороны РФ

На Хабаровском судостроительном заводе (ХСЗ, входит в ОСК) спущен на воду первый понтон тяжёлого металлического причала проекта 1516-СН. Генеральным заказчиком причала является Министерство обороны России.

Понтон (первый из трёх) является составной частью тяжёлого металлического причала, предназначенного для швартовки подводных лодок. В дальнейшем он будет переправлен во Владивосток для проведения завершающих испытаний.

В настоящее время ХСЗ работает над строительством судна на воздушной подушке СВП-50 и двух судов из серии теплоходов проекта А45-2.