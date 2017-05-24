Шведская компания объявляет о дезинвестициях
Подразделения, от которых стремится избавиться Sandvik, принесли ей в прошлом году около $80 млн. дохода. Но, как заявляет компания, в этих сегментах рынка очень высок уровень конкуренции, а Sandvik не входит в них в число лидеров.
Оставшиеся активы по производству стальной проволоки будут интегрированы в подразделение Kanthal, которое специализируется на выпуске проволоки из жаропрочных сплавов для изготовления нагревательных элементов. Расходы на реструктуризацию компании оцениваются немногим более чем в $50 млн.
После осуществления дезинвестиции и проведения реструктуризации Sandvik будет состоять из четырех вертикально интегрированных подразделений по выпуску круга и бесшовных труб из нержавеющих и легированных сталей, проволоки для нагревательных элементов, листовой и полосовой нержавеющей и специальной стали, а также металлических порошков.
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