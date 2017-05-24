Шведская компания объявляет о дезинвестициях

Шведская компания Sandvik Materials Technology выставляет на продажу свой бизнес по производству сварочной и нержавеющей проволоки. Как сообщает компания, цель этой дезинвестиции заключается в консолидации продуктового портфеля и улучшению долгосрочных финансовых результатов.

Подразделения, от которых стремится избавиться Sandvik, принесли ей в прошлом году около $80 млн. дохода. Но, как заявляет компания, в этих сегментах рынка очень высок уровень конкуренции, а Sandvik не входит в них в число лидеров.

Оставшиеся активы по производству стальной проволоки будут интегрированы в подразделение Kanthal, которое специализируется на выпуске проволоки из жаропрочных сплавов для изготовления нагревательных элементов. Расходы на реструктуризацию компании оцениваются немногим более чем в $50 млн.

После осуществления дезинвестиции и проведения реструктуризации Sandvik будет состоять из четырех вертикально интегрированных подразделений по выпуску круга и бесшовных труб из нержавеющих и легированных сталей, проволоки для нагревательных элементов, листовой и полосовой нержавеющей и специальной стали, а также металлических порошков.