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Россия , Автомобильная промышленность | 24 мая 2017 г. | 15:00

Грузовые автомобили российских марок теряют долю рынка

Грузовые автомобили российских марок теряют долю рынка

За четыре месяца 2017 г. продажи новых грузовых автомобилей выросли на 36,4% по сравнению с четырьмя месяцами 2016 г. и достигли 19 тыс. машин. В апреле 2017 г. рынок новых грузовых автомобилей увеличился на 34,7%, продажи составили 5,7 тыс. машин, сообщает агентство Russian Automotive Market Research.

В январе-апреле 2017 г. на рынке новых грузовиков сократились доли российских брендов – КамАЗа, ГАЗа и Урала. При этом продажи КамАЗа показали положительную динамику (+16%), а продажи марок ГАЗ и УРАЛ снизились на 4,2% и на 2,7%, соответственно. Резкий рост продаж и увеличение доли рынка характерны для иностранных брендов, в особенности DAF, Mersedes-Benz, Scania, Volvo и Isuzu.

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Среди региональных рынков за четыре месяца 2017 г. наибольший прирост продаж показали Смоленская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Крупнейшими рынками по-прежнему остаются Москва и Московская область, высокий уровень продаж новых грузовых автомобилей также отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе и республике Татарстан.
Около половины рынка новых грузовиков за отчетный период пришлось на сегмент техники полной массой 16-24 т, доля которой по сравнению с январем-апрелем 2016 г. значительно увеличилась. Также рост доли рынка показал сегмент грузовых автомобилей полной массой более 32 т, доля рынка остальных сегментов по полной массе сократилась.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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