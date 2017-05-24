GM-АвтоВАЗ приостановил работу в связи с прекращением поставок автомобильных комплектующих со стороны поставщика, сообщает пресс-служба компании.

С 17 мая 2017 поставщик завод Автокомпонент прекратил поставки комплектующих в адрес GM-АвтоВАЗ. В связи c этим конвейер предприятия вынужденно приостановлен.

Ранее компания приостанавливала работу конвейера с 1 по 9 мая в соответствии с производственным графиком, до этого - с 1 по 3 марта в рамках продолжающейся работы по оптимизации производства и контроля затрат.