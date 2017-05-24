GM-АвтоВАЗ , автомбилестроение | 24 мая 2017 г. | 12:59
GM-АвтоВАЗ приостановил работу
GM-АвтоВАЗ приостановил работу в связи с прекращением поставок автомобильных комплектующих со стороны поставщика, сообщает пресс-служба компании.
С 17 мая 2017 поставщик завод Автокомпонент прекратил поставки комплектующих в адрес GM-АвтоВАЗ. В связи c этим конвейер предприятия вынужденно приостановлен.
Ранее компания приостанавливала работу конвейера с 1 по 9 мая в соответствии с производственным графиком, до этого - с 1 по 3 марта в рамках продолжающейся работы по оптимизации производства и контроля затрат.
Источник: RNS
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