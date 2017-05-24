Калининградская область , Электроэнергетика | 24 мая 2017 г. | 12:09
В Калининградской области построят ветропарк
С 1 июля 2017 г. в поселке Ушаково (Калининградская область) начнется строительство ветропарка. На первом этапе будет смонтировано три ветряка мощностью 2,3 МВт каждый. Работы должны завершиться к концу 2017 г., сообщает пресс-служба Янтарьэнерго.
В течение первого года работы ветропарка будет замещена мощность прежней менее мощной ВЭС – 5,1 МВт. В дальнейшем планируется увеличение мощности до 6,9 МВт и более.
В июне 2016 г. на месте строительства будущего парка установили ветроизмерительный комплекс для сбора метеоданных. Все показатели говорят о том, что участок подходит для строительства ветропарка.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 31
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