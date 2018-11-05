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ММК , информационные технологии | 05 ноября 2018 г. | 10:34

ММК стал лауреатом XVI национальной премии «IT-Лидер»

ММК стал лауреатом XVI национальной премии «IT-Лидер»

Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом XVI национальной ежегодной премии «IT-Лидер» в номинации «Черная металлургия». Высокой оценки экспертов удостоился масштабный проект обновления программной инфраструктуры Группы ММК, объединяющей более 60 различных компаний.

Премия «IT-Лидер» проводится с 2002 г. и призвана обратить внимание профессионального сообщества на изменения новой цифровой эпохи и на наиболее успешные проекты в сфере информационных технологий (IT). Концепция конкурса этого года – «Управляя цифровым будущим» – ознаменовала переход отрасли в сторону диджитализации и трансформации IT-процессов.

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Национальной премией отмечены достижения ММК в области внедрения актуальных и эффективных информационных технологий. Группа ММК реализовала проект дальнейшего развития существующих информационных систем предприятий Группы, в которую входит более 60 различных организаций. В рамках данного проекта ММК развернул специализированный дата-центр и создал программно-аппаратный комплекс, позволивший организовать централизованный доступ к информационным системам. Ключевой элемент обновленной программной инфраструктуры Группы ММК – переход на комплекс программных продуктов «1С:Корпорация» нового поколения, включая флагманское решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Миграция предприятий находится в активной фазе; планируется автоматизировать более 3 тыс. рабочих мест.

ММК традиционно занимает лидирующие позиции в металлургической отрасли России по внедрению в производственные процессы современных информационных технологий. Уже с 2004 г. на ММК началась промышленная эксплуатация единой корпоративной информационной системы. Развитием этого направления стал стратегический курс на внедрение в производственные и управленческие процессы компании самых современных ИТ-технологий с целью снижения затрат, увеличения прозрачности бизнеса, усиления внутрикорпоративных связей, создания новых сервисов для клиентов и сотрудников. Применение новых технологий и сотрудничество с крупнейшими IT-компаниями неизменно является для ММК источником оптимизации затрат и повышения эффективности производства.

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Основные направления информационной стратегии ММК – интегрированная корпоративная информационная система, мобильный доступ к ключевым бизнес-приложениям, моделирование и прогнозирование, сквозное планирование производства под заказ и оперативное управление выполнением заказов. Для обеспечения доступа к наилучшим из доступных технологий в октябре 2017 г. ММК открыл Исследовательский центр в Сколково.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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