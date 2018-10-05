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Металлоконструкции , Ruukki Construction | 05 октября 2018 г. | 14:56

Ruukki поставила металлоконструкции кровли для крупнейшей кондитерской фабрики в Узбекистане

Ruukki поставила металлоконструкции кровли для крупнейшей кондитерской фабрики в Узбекистане

Компания Ruukki Construction объявила о завершении поставок металлоконструкций для здания кондитерской фабрики Akfa Food Line в Узбекистане. Площадь объекта составила 30 000 м кв, на сегодняшний день фабрика является крупнейшим предприятием в регионе Центральной Азии.

Заказчик данного объекта и ключевой партнер Ruukki в Узбекистане - AKFA Group. В 2017 г. Ruukki сотрудничала с компанией одновременно по нескольким проектам: участвовала в строительстве фабрики оконных конструкций Izmo, а также спроектировала и поставила металлические стропильные конструкции для кровли производственного цеха кондитерской фабрики.

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«Проектирование и строительство фабрики стало настоящим вызовом и проверкой профессиональных компетенций для инженеров Ruukki, так как здание возводилось в условиях 10-бальной сейсмичности зоны. Задача усложнялась тем, согласно планировке, пролеты здания составляли 30 м, а заказчик настоял на применении тяжелых железобетонных конструкций. Кроме того, при проектировании здания необходимо было заранее рассчитать нагрузку от технологического оборудования. Проектное бюро Ruukki более чем успешно справилось с поставленными задачами, в ходе реализации проекта все требования заказчика были удовлетворены в полной мере», – отметил Евгений Коннов, заместитель директора по экспортным продажам Ruukki Construction.

Всего за два года сотрудничества с Akfa Group в Узбекистане Ruukki возвела несколько зданий общей площадью более 130 000 м кв, зарекомендовав себя как надежный партнер и высокопрофессиональная команда. Ruukki продолжит сотрудничать с Akfa Group и другими компаниями в регионе в 2018 г., предлагая заказчикам не только типовые, но и специально разработанные под клиента решения.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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