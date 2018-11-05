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ЧЗПСН-Профнастил , Металлоконструкции , сэндвич-панели | 05 ноября 2018 г. | 07:00

ЧЗПСН-Профнастил поставил партию сэндвич-панелей в Лабытнанги

ЧЗПСН-Профнастил поставил партию сэндвич-панелей в Лабытнанги

Партия кровельных трехслойных сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты перед майскими праздниками была поставлена компанией ЧЗПСН-Профнастил для перекрытия кровли суши-бара «Минори». Продукция, окрашенная полимерным защитно-декоративным покрытием с двух сторон в белый цвет (RAL9003)? преодолела более 2500 километров и прибыла в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Панели с базальтовым наполнителем, изготовленные для этого объекта, способны выдерживать температуру наружной поверхности от -60 до +80 С, а сам утеплитель, использующийся в качестве «сердцевины», относится к негорючим строительным материалам, позволяющим обеспечить высокую огнестойкость панелей. Сооружения, построенные с использованием такого материала, позволяют повысить безопасность для посетителей, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций дают временной промежуток, необходимый для эвакуации людей и ценного имущества.

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Челябинский завод «ЧЗПСН-Стройсистема» осуществляет поставки не только на крупнейшие стройки России и Зарубежья, но также предоставляет свои услуги небольшим оптовым заказчикам на всей территории страны.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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