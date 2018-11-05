Американские санкции не повлияют на иранский экспорт стали

По оценкам S&P Global Platts, действия американских властей, объявивших о выходе из иранской ядерной сделки 2015 г. и восстановлении санкций против Ирана, не должны оказать существенного воздействия на иранский экспорт стали и железной руды.

Иран поставляет свою стальную продукцию в страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Западной Европы, но не использует при этом долларовые расчеты. Торговля ведется через трейдеров, никак не связанных со США. Весь иранский экспорт железной руды приходится на КНР. При этом, в отличие от нефти, черные металлы не являются объектом специальных санкций со стороны США, направленных на ограничение иранского экспорта.

В прошедшем году по местному календарю, который завершился 20 марта 2018 г., Иран экспортировал почти 8,5 млн. т стали, превысив показатель предыдущего периода на 53,6%. Внешние поставки железорудного сырья составили около 18 млн. т, немногим менее, чем годом ранее.

Как заявляет Иранская ассоциация производителей стали (ISPA), в текущем году по местному календарю объем экспортных поставок стальной продукции и восстановленного железа (DRI) планируется довести до 12-13 млн. т. Производство стали должно возрасти до 26 млн. т по сравнению с 21 млн. т в предыдущем году.

Основное воздействие американских санкций на иранскую металлургию, по оценкам Platts, затронет проекты строительства новых предприятий. В 2016-2017 гг. иранские компании заключили договора с рядом европейских поставщиков оборудования, в частности, SMS, Danieli, Sarralle, Outotec, voestalpine. Сейчас выполнение этих контрактов оказалось под угрозой, а реализация проектов может быть приостановлена. При этом европейских поставщиков металлургического оборудования на иранском рынке, скорее всего, заменят китайские.