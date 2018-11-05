УВЗ планирует поставлять вагоны Ирану, несмотря на решения США

Уралвагонзавод (УВЗ) готов поставлять грузовые вагоны в Иран, несмотря на решение о восстановлении санкций США против республики.

В 2016 г. УВЗ заявлял о начале поставок грузовых вагонов в Иран и возможности локализации там их производства.

7 мая текущего года президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 г., а также о том, что все санкции, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки, будут восстановлены.

«Вагоны – это гражданская продукция. Мы готовы их поставлять любому государству, в том числе Ирану», – сообщили представители УВЗ, отвечая на вопрос, повлияет ли решение США о восстановлении санкций против Ирана на планы компании по поставке вагонов.