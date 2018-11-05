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Китай , Стальные пошлины США , Тайвань , листовой прокат , антидемпинговое расследование , компенсационные пошлины | 05 ноября 2018 г. | 09:01

Тайвань торопится ограничить импорт стали из Китая

Тайвань торопится ограничить импорт стали из Китая
Министерство финансов Тайваня сообщило, что начатое в середине апреля антидемпинговое и компенсационное расследование, покрывающее практически весь импорт углеродистого и нержавеющего проката из КНР, должно быть завершено уже к концу июня.

Данный срок (менее двух месяцев) можно назвать беспрецедентным в мировой практике. Обычно антидемпинговые расследования занимают не менее девяти месяцев, и даже в США, где используется упрощенная практика, продолжаются, как минимум, три-четыре месяца.

В демпинге подозреваются китайские производители ряда видов горячекатаного проката, оцинкованной стали и нержавеющих холоднокатаных рулонов. В отношении поставок нержавеющего горячекатаного проката и углеродистого холоднокатаного определяется уровень якобы получаемых китайскими компаниями экспортных субсидий.

Ранее сообщалось, что власти Тайваня запустили данные антидемпинговые и компенсационные расследования по требованию США. По данным некоторых источников, американцы согласились рассмотреть вопрос об освобождении тайваньских металлургов от действия стальных тарифов лишь при условии, что Тайвань запретит импорт стальной продукции из КНР.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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