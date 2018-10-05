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Северсталь-Метиз , Метизы , экспортные поставки | 05 октября 2018 г. | 14:21

Северсталь-метиз в I квартале 2018 г. нарастил экспортные поставки до рекордного показателя

Северсталь-метиз в I квартале 2018 г. нарастил экспортные поставки до рекордного показателя

Северсталь-метиз (входит в Северсталь) в I квартале 2018 г. отгрузил рекордный продукции в адрес зарубежных клиентов, сообщает пресс-служба компании.

Северсталь-метиз увеличил отгрузки на экспортные рынки в январе-марте текущего года на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., что стало рекордным показателем по объемам отгрузки за последние пять лет. Большая часть потребителей экспортной продукции находятся в странах Европейского Союза. Наиболее востребованными у потребителя стали продукты из высокоуглеродистых марок стали (стабилизированные пряди, канаты, пружинная проволока).

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«Наша компания активно развивает экспортные поставки и расширяет рынки сбыта. Качество продукции Северсталь-метиза непрерывно совершенствуется и соответствует требованиям европейских потребителей, что и стало залогом успеха в области продаж на экспортном рынке. Мы продолжим заниматься развитием продуктовой линейки для экспортного рынка», – подчеркнул коммерческий директор Северсталь-метиза Сергей Виноградов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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