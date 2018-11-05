Корея приостанавливает экспорт трубопроводных труб в США

Корейские компании уже в июне текущего года могут прекратить поставки трубопроводных труб в США из-за исчерпания квоты, которая установлена на этот год ретроспективно с 1 января.

По данным американских таможенных служб, в 2015-2017 гг. корейские компании поставляли в США, в среднем, 610,2 тыс. т трубопроводных труб в год (в 2017 г. - 665,7 тыс. т), так что размер квоты составляет для них 427,14 тыс. т в год.

Согласно предварительным оценкам, за первые четыре месяца текущего года корейский экспорт данной трубной продукции в США превысил 200 тыс. т, а к концу мая может быть покрыто порядка 90% квоты. В начале текущего года корейские компании интенсивно продавали трубопроводные трубы в США в расчете на то, что квота будет действовать с 1 мая. Но их надежды не оправдались.

Для корейских производителей трубопроводных труб это станет серьезным ударом, так как на США исторически приходится порядка 85% их экспорта данной продукции. С другой стороны, Корея является ведущим ее поставщиком в США. В 2017 г. в страну поступило из-за рубежа 2,01 млн. т трубопроводных труб, причем доля Южной Кореи составила 33,1%.