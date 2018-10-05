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Алюминий , Русал , санкции | 05 октября 2018 г. | 16:03

Скандинавская биржа разрешила шведскому заводу Русала участие в торгах

Скандинавская биржа разрешила шведскому заводу Русала участие в торгах

Скандинавская энергобиржа Nord Pool сняла временный запрет на участие в торгах шведского завода Kubikenborg Aluminium AB, подконтрольного Русалу. Руководство биржи запретило шведскому заводу принимать участие в торгах 18 апреля без объяснения причин.

Министерство финансов США 6 апреля текущего года обнародовало новый санкционный список, в который вошли российские компании и бизнесмены, включая Олега Дерипаску и подконтрольные ему Русал и En+ Group. В результате последовал обвал котировок акций этих компаний. В конце апреля американский Минфин заявил, что ограничения против компании Дерипаски могут быть сняты в случае, если предприниматель продаст свои 48% акций компании.

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В начале мая Минфин США продлил на месяц срок продажи активов Русала, En+ Group и ГАЗ до 6 июня 2018 г. Изначально крайний срок продажи активов был назначен на 7 мая. 4 мая впервые после введения санкций Русал выплатил купон по выпуску евробондов на $500 млн.

Источник: РБК
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