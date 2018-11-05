Роснефть увеличила мощность проекта Zohr в 1,5 раза

НК «Роснефть» совместно с итальянской Eni S.p.A, британской BP и египетскими нефтегазовыми компаниями ввела в эксплуатацию третью очередь завода по подготовке газа проекта Zohr, повысив его максимальную мощность до 1,2 млрд куб. футов в сутки. Таким образом, производственные мощности проекта по разработке газового месторождения Zohr в Египте увеличатся в 1,5 раза.

Запуск третьей очереди завода состоялся всего через две недели после начала работы второй очереди (в рамках которой произошло удвоение мощностей до 800 млн куб. футов в сутки) и через пять месяцев после начала добычи на месторождении Zohr.

Предполагается, что к концу текущего года максимальная мощность месторождения достигнет 2 млрд куб. футов в сутки. Выйти на «полку» добычи в 2,7 млрд куб. футов в сутки планируется к концу 2019 г.

В октябре прошлого года «Роснефть» закрыла сделку по приобретению у Eni S.p.A 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr – крупнейшего газового месторождения в Средиземном море. Его геологические запасы оцениваются в 850 млрд м3. Месторождение было открыто в 2015 г.