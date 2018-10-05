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Атомэнергомаш , Сибур Холдинг , насосное оборудование | 05 октября 2018 г. | 16:12

Атомэнергомаш и СИБУР Холдинг нацелены на развитие сотрудничества

Атомэнергомаш и СИБУР Холдинг нацелены на развитие сотрудничества

На «ОКБМ Африкантов» (входит в Росатом) состоялась встреча представителей предприятия и представителей СИБУР Холдинга, в ходе которой обсуждались возможности расширения поставок данного оборудования для объектов компании СИБУР на российский рынок в целом, рассматривались вопросы развития долгосрочного сотрудничества между СИБУР Холдингом, Атомэнергомашем и «ОКБМ Африкантов».

Также частники встречи осмотрели механосборочный цех крупногабаритного оборудования, познакомились с организацией потока-образца при изготовлении насосного оборудования, участки сборки герметичных насосов. Кроме того, были продемонстрированы результаты работы в области повышения эффективности и сокращения временных потерь, создания лучших практик и потоков-образцов и др.

В начале апреля нынешнего года «ОКБМ Африкантов» изготовило и отгрузило партию насосов для нужд «СИБУР-Кстово» – шесть герметичных электронасосов трех типоразмеров для перекачивания этилена. Насосное оборудование было разработаны специально для заказчика, на основе его требований и условий эксплуатации.

«ОКБМ Африкантов» является единственным российским предприятием полного цикла разработки и производства высоконадежных герметичных насосов с экранированным двигателем для атомной и нефтехимической отрасли. Герметичные насосы, изготовленные предприятием, работают на ведущих нефтехимических предприятиях – «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», «Уфанефтехим». Оборудование имеет назначенный срок службы 20 лет (с возможным продлением) и назначенный ресурс не менее 40 тыс. часов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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