Алроса увеличила продажи алмазов и бриллиантов в апреле

Алмазодобывающая компания «Алроса» в апреле 2018 г. продала алмазов и бриллиантов на $405,3 млн, в том числе продажи алмазов в стоимостном выражении составили $396,2 млн, бриллиантов − $9,1 млн, сообщили в компании.

В апреле прошлого года компания продала алмазов и бриллиантов на $317,8 млн, таким образом рост продаж в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 27,5%.

Всего в январе-апреле 2018 г. было продано алмазов и бриллиантов на $2,01 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $1,98 млрд, бриллиантов - $32,9 млн.

«В январе-апреле на мировых рынках наблюдался стабильно высокий спрос на алмазное сырье. В апреле торговля традиционно замедлилась в соответствии с сезонными факторами. Тем не менее, спрос и результаты продаж были достаточно хорошими для этого месяца, поддержанные оптимистичными настроениями на рынке и позитивными отчетами ретейлеров», - прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора Алросы Юрий Окоемов