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Российский рынок металлов , листовой прокат , стальные трубы , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 05 октября 2018 г. | 12:20

Их не догонят. Российский и мировой рынок листового проката: 4-9 мая

Их не догонят. Российский и мировой рынок листового проката: 4-9 мая
На мировом и российском рынке листового проката пока без особых изменений. Праздники в первой декаде мая привели к снижению видимого спроса на стальную продукцию, а рассчитывать на подъем во второй половине текущего месяца, пожалуй, не приходится. В России возможные перемены в экономике откладываются, в лучшем случае, на осень, а за рубежом обострение ситуации вокруг Ирана и опасность широкомасштабного торгового конфликта между США и Китаем оказывают негативное влияние на покупательскую активность. Цены в такой обстановке могут двигаться только вниз.
  • Российские металлурги пока что, очевидно, не готовы к уменьшению стоимости своей продукции на внутреннем рынке. Предварительные расклады на июнь исходят из стабилизации котировок. Здесь определяющую роль, скорее всего, будут играть курсовые факторы. Причем ситуация на валютном рынке сейчас выглядит, скорее, неблагоприятной для рубля.
  • Возможные валютные колебания видятся единственной причиной, в силу которой заводские цены на непокрытый листовой прокат могут продолжить рост в июне. Ни конечные потребители, ни дистрибьюторы в настоящее время не готовы принять даже те котировки, что были анонсированы на май металлургическими комбинатами.
  • Наличие на складах менее дорогостоящей продукции прошлых месяцев позволяет дистрибьюторам поддерживать цены на относительно низком уровне. С другой стороны, излишек предложения на споте препятствует повышениям. Особенно сильно «складской» фактор действует на сварные трубы
  • Проблемы со спросом наблюдаются в последнее время и за рубежом. Значительно снизилась покупательская активность в Турции.Тем не менее, российские и украинские экспортеры пока не снижают свои котировки. Очевидно, отечественные металлургические комбинаты больше ориентируются на подорожавшую китайскую стальную продукцию.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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