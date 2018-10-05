АрселорМиттал Кривой Рог освоил новый вид продукции по стандарту Израиля – арматурный свариваемый прокат S500W 25 мм, легированный ванадием. Объем первой поставки этого проката на израильский рынок составил 1 тыс. тонн. На днях продукция отгружена из Николаевского морского торгового порта, сообщает пресс-служба компании.

Главное преимущество арматурного проката класса S500W – его сейсмостойкость и свариваемость. АрселорМиттал Кривой Рог также производит аналог по британскому стандарту – класс В500С. Однако требования израильского стандарта намного жестче. Важно не только соблюдать диапазон механических свойств, но и обеспечивать их стабильность. Строго контролируется ряд характеристик, а количество взятых образцов по такой продукции в пять раз больше, чем по обычному арматурному прокату.

Строительная отрасль стремится сократить затраты ввиду повышения цен на все виды стройматериалов, включая армирующую сталь. Она составляет 30–40% всей стоимости железобетонных конструкций. Именно поэтому во всем мире существенно вырос спрос на высокопрочную сталь, которую используют для усиления бетонных конструкций. С такой сталью конструкции имеют лучшие характеристики и являются более стойкими к природным катаклизмам. С применением стали марки 500 расход стали сокращается до 15% по сравнению с использованием стали марки 400.