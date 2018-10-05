Switch to English
ММК , ММК Metalurji , Турция , горячекатаный прокат | 05 октября 2018 г. | 12:12

ММК отложит запуск горячекатаных мощностей в Турции

ММК отложит запуск горячекатаных мощностей в Турции

Группа ММК откладывает запуск горячекатаных мощностей MMK Metalurji в Турции до прояснения ситуации с пошлинами, заявил в ходе телефонной конференции директор по экономике ММК Андрей Еремин.

Ранее компания заявляла о решении запустить горячекатаную линию в середине 2018 г., что привело бы к увеличению объема производства горячекатаного рулона по итогам этого года на 1,8 млн т.

"В конце февраля - начале марта мы приняли решение о запуске горячей части на заводе в Турции. Но политическая ситуация меняется каждый день. После того, как мы приняли решение, США ввели заградительные пошлины на сталь. Соответственно, Европа также начала расследование относительно защитной меры от потенциально увеличивающегося импорта в регион со стороны тех, кто поставлял металлопрокат в США, - сказал Андрей Еремин. - Турция - это положительный момент для нас - также сейчас рассматривает целесообразность введения пошлин против импорта в Турцию".

Новости по теме
04 ноября 2018 г. Метизники Магнитки освоили выпуск наноструктурированного арматурного каната

По его словам, компания оттягивает момент (запуска г/к мощностей) до прояснения ситуации и решения вопроса Европой и Турцией, как они отреагируют. "Скорее всего, мы будем ждать прояснения ситуации, когда она станет более понятной", - добавил он.

При этом топ-менеджер отметил, что подготовка к запуску горячекатаной линии в Турции продолжается. "Наши специалисты с магнитогорской площадки сейчас находятся на заводе в Турции, проверяют состояние оборудования с компаниями-производителями. Мы ведем переговоры о контрактации основных сырьевых ресурсов, металлического лома, электродов, с которыми сложная позиция на рынке, и энергоресурсов", - сказал он, добавив, что набор сотрудников компания отложила.

Источник: Интерфакс
Просмотров: 55

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

05.08.2018
Вьетнам наращивает производство стали
05.08.2018
Выручка ММК за I квартал 2018 г. выросла на 23,8%
05.04.2018
Магнитка провела областной конкурс по охране труда
28.04.2018
ММК направил на мероприятия по охране труда 680 млн руб. в 2017 г.
27.04.2018
Турецкий самолет может получить российский двигатель
27.04.2018
Турция тоже будет расследовать импорт стали
27.04.2018
ММК вошел в тройку ведущих экспортеров Урала и Западной Сибири
25.04.2018
ММК-МЕТИЗ освоили производство наноструктурированного арматурного каната
24.04.2018
Турецкая компания заказала стан холодной прокатки
19.04.2018
В 2017 г. ММК инвестировал в экологию более 4 млрд руб.
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter