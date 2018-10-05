ММК отложит запуск горячекатаных мощностей в Турции

Группа ММК откладывает запуск горячекатаных мощностей MMK Metalurji в Турции до прояснения ситуации с пошлинами, заявил в ходе телефонной конференции директор по экономике ММК Андрей Еремин.

Ранее компания заявляла о решении запустить горячекатаную линию в середине 2018 г., что привело бы к увеличению объема производства горячекатаного рулона по итогам этого года на 1,8 млн т.

"В конце февраля - начале марта мы приняли решение о запуске горячей части на заводе в Турции. Но политическая ситуация меняется каждый день. После того, как мы приняли решение, США ввели заградительные пошлины на сталь. Соответственно, Европа также начала расследование относительно защитной меры от потенциально увеличивающегося импорта в регион со стороны тех, кто поставлял металлопрокат в США, - сказал Андрей Еремин. - Турция - это положительный момент для нас - также сейчас рассматривает целесообразность введения пошлин против импорта в Турцию".

По его словам, компания оттягивает момент (запуска г/к мощностей) до прояснения ситуации и решения вопроса Европой и Турцией, как они отреагируют. "Скорее всего, мы будем ждать прояснения ситуации, когда она станет более понятной", - добавил он.

При этом топ-менеджер отметил, что подготовка к запуску горячекатаной линии в Турции продолжается. "Наши специалисты с магнитогорской площадки сейчас находятся на заводе в Турции, проверяют состояние оборудования с компаниями-производителями. Мы ведем переговоры о контрактации основных сырьевых ресурсов, металлического лома, электродов, с которыми сложная позиция на рынке, и энергоресурсов", - сказал он, добавив, что набор сотрудников компания отложила.