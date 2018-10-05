Металлинвест-Новосибирск поставил металлопрокат для строительства ГРЭС и коттеджного поселка

В 2017-2018 г. компания Металлинвест-Новосибирск (УК Металлинвест) приняла участие в поставке металла для крупных строительных объектов в Красноярском крае и Новосибирской области.

В октябре 2017 г. был поставлен металлопрокат для строительных работ на Березовской ГРЭС. Станция находится в г. Шарыпово (Красноярский край) и является филиалом компании «Юнипро» - одной из крупнейших российских компаний в секторе тепловой генерации электроэнергии.

В ходе работ Металлинвест-Новосибирск поставил 186 т металлопроката.

Также компания Металлинвест-Новосибирск приняла участие в строительстве коттеджного поселка «Березки» в пригороде Новосибирска. За 2017 г. было поставлено 132 т металлопроката.