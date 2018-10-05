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Медь , Русская медная компания , Томинский ГОК | 05 октября 2018 г. | 14:03

Газпромбанк открыл кредитную линию Томинскому ГОКу

Газпромбанк открыл кредитную линию Томинскому ГОКу

Газпромбанк открыл Томинскому ГОКу (входит в Русскую медную компанию) кредитную линию в сумме 54,4 млрд руб. на срок до 12 лет в рамках проектного финансирования разработки Томинского медно-порфирового месторождения в Челябинской области. Также банк осуществил выдачу первых 7 млрд руб.

Освоение Томинского медно-порфирового месторождения и строительство горно-обогатительного комбината включает в себя разработку и строительство открытого рудника производительностью до 28 млн т руды в год, строительство обогатительной фабрики по производству медного концентрата, создание инфраструктуры. Инвестиционный бюджет проекта составляет 77,8 млрд руб. Запуск горно-обогатительного комбината намечен на третий квартал 2019 г.

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Томинский горно-обогатительный комбинат является одним из самых масштабных проектов в российской цветной металлургии последних лет. Он включен в стратегию развития отрасли на период 2014 – 2020 гг. и перспективу до 2030 г., утвержденную Министерством промышленности и торговли России. Предприятие даст импульс развитию промышленного потенциала Челябинской области и обеспечит создание порядка 1,2 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

Кредитные средства предоставляются горно-обогатительному комбинату для финансирования работ по разработке месторождения: поставок основного оборудования обогатительной фабрики, карьерных и строительно-монтажных работ, поставок вспомогательного оборудования и транспорта, оформления земельных участков.

Общий лимит кредитного риска на проект превышает 58,7 млрд руб. Газпромбанк, обладая глубокой экспертизой и опытом реализации подобных проектов, разработал структуру финансирования проекта, включающую такие банковские продукты, как: невозобновляемые кредитные линии Газпромбанка, документарные аккредитивы и банковские гарантии.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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