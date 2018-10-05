Дублер МКАДа от Калужского до Киевского шоссе запустят в сентябре

Участок трассы Солнцево-Бутово-Видное от Калужского до Киевского шоссе планируется запустить в сентябре этого года, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Перед нами стоит задача завершить в этом году строительство участка этой трассы от Киевского шоссе до Калужского шоссе. Мы планируем открыть движение в сентябре 2018 года", — сказал он.

По словам Андрея Бочкарева, строительная готовность участка трассы составляет порядка 80%.

Магистраль Солнцево-Бутово-Видное пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее — через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, а затем через Бутово до Варшавского шоссе и Видного. Дорога станет полноценным дублером МКАДа, обеспечит поперечную связь между районами "новой" Москвы и транспортную доступность административно-делового центра в Коммунарке. Полностью завершить строительство дороги планируется до 2021 г.