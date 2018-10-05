Switch to English
Москва , дорожное строительство | 05 октября 2018 г. | 15:08

Дублер МКАДа от Калужского до Киевского шоссе запустят в сентябре

Дублер МКАДа от Калужского до Киевского шоссе запустят в сентябре

Участок трассы Солнцево-Бутово-Видное от Калужского до Киевского шоссе планируется запустить в сентябре этого года, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Перед нами стоит задача завершить в этом году строительство участка этой трассы от Киевского шоссе до Калужского шоссе. Мы планируем открыть движение в сентябре 2018 года", — сказал он.

По словам Андрея Бочкарева, строительная готовность участка трассы составляет порядка 80%.

Магистраль Солнцево-Бутово-Видное пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее — через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, а затем через Бутово до Варшавского шоссе и Видного. Дорога станет полноценным дублером МКАДа, обеспечит поперечную связь между районами "новой" Москвы и транспортную доступность административно-делового центра в Коммунарке. Полностью завершить строительство дороги планируется до 2021 г.

Источник: Интерфакс
Просмотров: 17

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

05.07.2018
Дорожники приступили к ремонту федеральной трассы Р-254 «Иртыш»
05.04.2018
В Москва-Сити открылась самая высокая смотровая площадка Европы
28.04.2018
В Новой Москве может появиться еще одна ветка метро
27.04.2018
Стартовал ремонт федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт»
23.04.2018
Продолжается строительство участков СВХ в Москве
20.04.2018
Новый участок федеральной трассы Р-217 "Кавказ" построят в Кабардино-Балкарии
19.04.2018
На новом участке "желтой" ветки столичного метро построят пять пересадочных узлов
16.04.2018
Реконструкция долгостроя на проспекте Вернадского начнется в ближайшее время
04.11.2018
Алюминиевая Ассоциация предлагает решения для реновации в Москве
04.09.2018
Юго-западный участок Большого кольца московского метро запустят в 2020 г.
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter