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ВСМПО , модернизация оборудования | 05 октября 2018 г. | 11:18

На ВСМПО продолжается модернизация оборудования

На ВСМПО продолжается модернизация оборудования

В цехе №21 ВСМПО завершается строительство нового участка автоматизированного контроля геометрии штамповок.

Компания «УралСтройКомплекс», выполняющая подрядные работы, зашла на объект в декабре прошлого года. За пять месяцев внутри цехового корпуса было выстроено помещение будущего участка, к которому подвели электричество, выполнены внутренние отделочные работы.

Оборудование участка – автоматизированная установка для сканирования поверхности штамповок – сейчас в пути к Верхней Салде. По инвестиционному плану Корпорации ВСМПО-АВИСМА, новый участок должен быть запущен в эксплуатацию не позднее 1 октября.

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Успешно прошли тестовые испытания нового фрезерного станка итальянской фирмы Jobs в цехе №16.

«Проверив станок на геометрическую точность, мы убедились, что все параметры, указанные в документах и заявленные фирмой-изготовителем, соответствуют действительности. Во время обработки тестовой детали особое внимание вместе с представителями итальянской фирмы обратили на работу вакуумной системы», – отметила Марина Семёнова, инженер-технолог цеха № 16.

Особенностями нового оборудования являются вакуумная система, а также специально разработанный для обработки титана шпиндель, позволяющий использовать фрезы до 800 мм в диаметре.

После проведения тестов и тщательного рассмотрения результатов в цехе будет принято решение о запуске нового станка в эксплуатацию,.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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