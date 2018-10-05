Автомобильная часть Крымского моста готова к эксплуатации

Заказчик строительства Крымского моста – Упрдор «Тамань» – принял у генподрядчика готовую к эксплуатации автомобильную часть транспортного перехода через Керченский пролив км 141+018 – км 160+048 на участке дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь.

«Предъявленный к приёмке объект (автодорога по Крымскому мосту) … выполнен в соответствии с проектом планировки территории и проектом межевания территории, утверждённой проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят», – следует из акта приемки.

Стоимость строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приёмки, составляет 96,9 млрд руб.

Компания «Стройгазмонтаж» выполнила свои обязательства по первому этапу госконтракта. Так, строительно-монтажные работы по автодорожному мосту были завершены к началу мая вместо декабря текущего года. На данный момент подходит к концу подготовка к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 – по Крымскому мосту – с тем чтобы пустить движение во второй половине мая.

За оставшееся время дорожникам предстоит завершить обустройство готовой дороги дорожными знаками, а службам эксплуатации – обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений к обеспечению безопасного движения по новой автодороге, добавили в пресс-службе.

Одновременно «Стройгазмонтаж» продолжает строительно-монтажные работы по второму этапу госконтракта – строительству железнодорожной части Крымского моста. Срок выполнения – декабрь 2019 г.