Switch to English
Металлоконструкции'2018 , ЗМК Пулково , гофробалка | 05 октября 2018 г. | 10:50

ЗМК Пулково представит уникальную продукцию на выставке «Металлоконструкции '2018»

ЗМК Пулково представит уникальную продукцию на выставке «Металлоконструкции '2018»

Завод металлических конструкций «ЗМК Пулково» продемонстрирует особенности и ключевые преимущества гофробалки (sin-балки) на выставке «Металлоконструкции '2018» (Москва 29 мая - 1 июня).

Гофробалка представляет собой легкую сварную металлическую конструкцию, изготовленную из черного холоднокатаного профлиста, приваренного к стальным полкам горячего проката. Данный вид металлоконструкции обладает большей жесткостью и устойчивостью к деформации в сравнении с обыкновенными двутавровыми балками, а также повышенной экономичностью – уменьшение металлоемкости объекта, построенного с использованием гофрированной балки, может составлять порядка 10-30 %.

Новости по теме
25 апреля 2018 г. В рамках выставки «Металлоконструкции 2018» состоится заседание Клуба маркетологов

Sin-балка широко применяется во всем мире, однако в России данный вид металлоконструкций мало распространен в связи с необходимостью использования специализированного оборудования и мощной производственной базы для ее изготовления.

ЗМК Пулково также представит на выставке типовые виды металлоконструкций, применяемых для строительства быстровозводимых зданий.

Предприятие специализируется на изготовлении строительных металлоконструкций и сэндвич-панелей.

Список участников выставки «Металлоконструкции '2018»

Онлайн-регистрация

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 42

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

05.10.2018
ТЦ «Гранат» в Ижевске построен с применением сэндвич-панелями Teplant
05.07.2018
Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Сила металла»
25.04.2018
В рамках выставки «Металлоконструкции 2018» состоится заседание Клуба маркетологов
25.04.2018
Сохранение наследия В.Г. Шухова обсудят на выставке "Металлоконструкции'2018"
23.04.2018
Делегация Департамента транспорта Москвы примет участие в работе выставки "Металлоконструкции"2018"
30.03.2018
В Москве будут представлены металлоконструкции и эффективные технологии стройиндустрии
28.03.2018
Теплант продолжает сотрудничество с птицефабриками Пензенской области
03.07.2018
Дополнена деловая программа форума "Металлоконструкции'2018"
13.02.2018
Новые возможности форума металлостроителей
15.01.2018
Резервуаростроение: проблемы, решения, инновации
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter