ЗМК Пулково представит уникальную продукцию на выставке «Металлоконструкции '2018»

Завод металлических конструкций «ЗМК Пулково» продемонстрирует особенности и ключевые преимущества гофробалки (sin-балки) на выставке «Металлоконструкции '2018» (Москва 29 мая - 1 июня).

Гофробалка представляет собой легкую сварную металлическую конструкцию, изготовленную из черного холоднокатаного профлиста, приваренного к стальным полкам горячего проката. Данный вид металлоконструкции обладает большей жесткостью и устойчивостью к деформации в сравнении с обыкновенными двутавровыми балками, а также повышенной экономичностью – уменьшение металлоемкости объекта, построенного с использованием гофрированной балки, может составлять порядка 10-30 %.

Sin-балка широко применяется во всем мире, однако в России данный вид металлоконструкций мало распространен в связи с необходимостью использования специализированного оборудования и мощной производственной базы для ее изготовления.

ЗМК Пулково также представит на выставке типовые виды металлоконструкций, применяемых для строительства быстровозводимых зданий.

Предприятие специализируется на изготовлении строительных металлоконструкций и сэндвич-панелей.

Список участников выставки «Металлоконструкции '2018»

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