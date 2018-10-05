ОАК впервые представила Су-57 на Параде Победы

В Параде Победе 2018 г. приняли участие самолеты боевой, транспортной и стратегической авиации производства предприятий Объединенной авиастроительной корпорации.

Авиационную часть парада открыла дальняя авиация – воздушные «стратеги» Ту-22М3, Ту-160 «Белый лебедь» и Ту-95МС, предназначенные для выполнения боевых задач на самых дальних рубежах. Авиационный строй продолжили тяжелые транспортники Ил-76, способные перевозить до 60 т грузов. Модернизированный Ил-76МД-90А с улучшенными характеристиками и более мощным двигателем запущен в серийное производство.

В воздухе была продемонстрирована имитация дозаправки Ту-160 с помощью «воздушного танкера» Ил-78. Благодаря этому стратегический бомбардировщик фактически не имеет ограничений по дальности полета. Сейчас российское авиастроение создает модернизированную версию полностью отечественного топливозаправщика Ил-78М-90А.

Кульминацией мероприятия в этом году стал премьерный полет истребителя 5-го поколения Су-57. Многофункциональный малозаметный авиационный комплекс предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника. Сочетание высокой маневренности и сверхманевренности с возможностью сверхзвукового крейсерского полета, наиболее современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 чрезвычайно высокий уровень боевой эффективности и превосходство над противником.

Участники и зрители парада увидели самолеты, представляющие боевую мощь современной фронтовой авиации – многоцелевые истребители МиГ-29СМТ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24, сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, высокоманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ, истребители поколения 4++ Су-35. Военные летчики продемонстрировали свое мастерство на истребителях Су-30СМ, Су-34 и Су-35 выстроившись в боевой порядок «Тактическое крыло». Традиционным украшением Парада стал пролет пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Завершили воздушный строй истребители-перехватчики МиГ-31К, оборудованные новейшим ракетным гиперзвуковым комплексом «Кинжал».