На ВТЗ введено в эксплуатацию новое оборудование контроля геометрических параметров труб

На Волжском трубном заводе (ВТЗ, входит в ТМК), после успешных опытно-промышленных испытаний введено в эксплуатацию новое автоматизированное оборудование для измерения геометрических параметров сварных труб большого диаметра (ТБД).

Оборудование смонтировано в трубоэлектросварочном цехе на участке трубоотделки прямошовного стана, на котором производятся электросварные магистральные трубы. Оно позволяет измерять геометрические параметры продукции в автоматическом режиме. Это обеспечивает полный контроль качества продукции без снижения производительности, при этом исключается влияние человеческого фактора на результаты измерений. Если ранее для определения наружного диаметра трубы необходимо было провести несколько замеров вручную, то теперь новое оборудование оценивает данный параметр автоматически по всей длине трубы.

Полученная в ходе измерений информация сохраняется в базе данных, а её анализ позволяет быстро оценить процесс производства ТБД на всех этапах. «Это создает дополнительные возможности для дальнейшего совершенствования технологии производства продукции, улучшения качества в соответствии с требованиями заказчиков», — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Модернизацию производственных мощностей для выпуска ТБД будут обсуждать на конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", которая пройдет 21 - 22 мая