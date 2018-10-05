ОДК представляет в Иране новейшие разработки для транспорта газа и энергогенерации

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в ГК Ростех) представит газоперекачивающие агрегаты (ГПА) и газотурбинные энергетические агрегаты (ГТА) на 23-й международной выставке Iran Oil Show. На стенде корпорации представлены макета ГПА-16 и ГПА-25. Кроме того, проводится мультимедийная презентация промышленной продукции холдинга и применяемых передовых производственных технологий.

По оценкам ОДК, особо важно для Ирана наличие надежных газоперекачивающих агрегатов в мощностном ряду 16 – 25 МВт. Поэтому холдинг рассчитывает на интерес со стороны иранских государственных и частных компаний к таким агрегатам, как ГПА-16 и ГПА-25. Помимо газоперекачивающих агрегатов ОДК предлагает на иранском рынке газотурбинные энергетические агрегаты мощностью до 25 МВт – такие как ГТА-25, а также электростанции комбинированного цикла мощностью до 30 МВт. Корпорация предлагает эффективную модель технического сопровождения в эксплуатации.

ГПА-16 – автоматизированный газоперекачивающий агрегат блочно-контейнерного исполнения номинальной мощностью 16 МВт. Агрегат изготовлен в максимальной заводской готовности и с минимальным количеством отгрузочных мест. Такое исполнение снижает расходы на транспортировку и монтаж агрегата на объекте реконструкции. Агрегат выгодно отличается от аналогов в эксплуатации и обслуживании в суровых климатических условиях.

ГПА-25 вобрал в себя самые совершенные и современные технологии газотурбинной и компрессорной отрасли. Агрегат имеет высокие технические показатели. В качестве привода центробежного компрессора в нем используются высокоэффективные двигатели ПС-90ГП-25, созданные на основе авиационного двигателя ПС-90А, различные модификации которого поднимают в воздух такие легендарные самолеты как Ил-96 и Ил-76. Агрегаты ГПА-25 используются на компрессорных станциях магистральных газопроводов. В настоящее время изготавливается газоперекачивающее оборудование для магистрального газопровода «Сила Сибири».

ГТА-25 – автоматизированный газотурбинный энергетический агрегат блочно-контейнерного либо ангарного исполнения номинальной мощностью 25 МВт. Он может эксплуатироваться при одиночной работе или в комплексе (в том числе, по требованию заказчика — с турбогенераторами разных серий, обеспечивая параллельную работу с сетью).

Разработанные и производимые ОДК газотурбинные установки промышленного назначения технически отвечают всем современным требованиям, при этом они выгодно отличаются от продукции других производителей в ценовом отношении. Технологические решения, предлагаемые ОДК, базируются на газотурбинных двигателях единичной мощностью от 2,5 до 25 МВт, разработанных на базе высокоэффективных российских авиационных двигателей. Приемлемая стоимость минимальных комплектов поставки подтверждает высокий коммерческий потенциал продукции, особенно новых и перспективных моделей.

Также ОДК готова рассмотреть возможность локализации производства своей продукции промышленного назначения в Иране.