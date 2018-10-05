УАЗ увеличил продажи в апреле на 6%

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), который является флагманским активом группы Sollers, увеличил продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2018 г. по сравнению с апрелем 2017 г. на 6,1% до 3,342 тыс. штук, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Поставки УАЗ за четыре месяца 2018 г. упали на 17% до 10,8 тыс. штук.

Продажи новых автомобилей УАЗ в 2017 г. по сравнению с 2016 г. упали на 15% до 41,6 тыс. штук